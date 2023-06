Bruno Barticciotto es una opción que en Colo Colo exploran para reforzarse en el puesto de centrodelantero. Rodrigo Goldberg le entregó fórmulas al Cacique para lograr el fichaje del futbolista de 22 años.

El Polaco que tiene experiencia como gerente deportivo de la Universidad de Chile, mencionó dos métodos. Uno sería que los albos le ofrecieran vitrina a Palestino con el compromiso de dinero de una futura eventa y el otro es llamar a un equipo extranjero en rol de mediador.

“Una de las fórmulas que se ocupa mucho y sobre todo en los equipos grandes es que dicen ‘yo no tengo plata para comprarlo, pero tengo una vitrina’. Que no se me ofenda la gente de Palestino, pero la vitrina de Colo Colo…”, explica el exfutbolista en Al Aire Libre en Cooperativa.

“Muchos clubes dicen ‘no tengo la plata para pagarte, pero yo le puedo dar la vitrina’. Esa vitrina tiene un precio. No sé, ‘si tú quieres dos millones de dólares, perfecto, yo te garantizo que en una futura venta te quedas con dos millones de dólares y el resto es mío’. Hay fórmulas”, complementa el ex director deportivo de la U.

Rodrigo Goldberg plantea que un equipo extranjero compre a Bruno Barticciotto y lo mande cedido a Colo Colo

Rodrigo Goldberg también explicó una fórmula, en la cual el Cacique tendría que llamar a otro club para que compre el pase de Bruno Barticciotto y mandarlo cedido al Monumental para que se pueda seguir desarrollando como futbolista.

“Otro método que se ocupa es usar un equipo extranjero como mediador, él pone la plata y te lo presta. Lo puede comprar y te lo presta”, expresó el actual comentarista.

Bruno Barticciotto tuvo un debut soñado con la Selección Chilena en medio del interés de Colo Colo (Foto: Getty)

De momento el pase pertenece a Palestino y a la Universidad Católica en un 50% para cada uno. Sin embargo, el equipo árabe tiene los derechos federativos del atacante, por lo que los albos no tienen que negociar con La Franja para buscar el fichaje del formado en San Carlos de Apoquindo.