Colo Colo ya dejó atrás la temporada 2024 y ahora la dirigencia se concentrará de lleno en el año 2025, donde cumplen 100 años de vida y tienen la vara alta tras los cuartos de final de Copa Libertadores y el título alcanzado este año.

Una de las grandes tareas que tendrá el Cacique será reemplazar a Brayan Cortés, portero quien en el día de ayer confirmó que no seguirá para la próxima temporada y obliga a los albos a buscar un arquero que pelee el puesto con Fernando de Paul.

Millar quiere que Bravo salga del retiro. | Foto: Photosport

Rodrigo ‘Chino’ Millar, recordado ex mediocampista de los albos, charló con el medio AS y respondió al clamor popular de sacar a Claudio Bravo del retiro: “Sí, me parece un muy buen nombre. Ojalá que Claudio por lo menos lo piense”, dijo.

“Yo la verdad no sé en qué parada estará él, si la decisión que tomó del retiro a lo mejor no tiene vuelta atrás, pero yo creo que a todos los que jugamos en algún momento en Colo Colo nos gustaría verlo un último año acá en el Monumental”, complementó.

Millar no tiene ninguna duda de que Claudio Bravo podría rendir, diciendo que el bicampeón de América con La Roja “Es un tipo que debe estar absolutamente vigente, por algo se retiró hace muy poco y es un tipo identificado con el club. Ojalá que por lo menos lo piense un ratito”, remató.

Los porteros de Colo Colo para el 2025

De momento, el Cacique cuenta con Fernando de Paul y Eduardo Villanueva para la pretemporada que arranca el 20 de diciembre, pero el deseo de Jorge Almirón y la dirigencia alba es sumar un portero de experiencia a sus filas.