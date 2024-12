Brayan Cortés tiene todo arreglado para partir al León de México, equipo que actualmente es dirigido técnicamente por el exDT de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo.

El golero de Colo Colo dejó atrás 7 temporadas defendiendo la camiseta alba y, por un nuevo desafío personal, decidió no renovar su vínculo con el “Cacique” para partir al fútbol mexicano.

Si bien aún no existe una oficialización de las partes (Cortés y su inminente nuevo club), el propio portero que hoy es titular en La Roja de Ricardo Gareca confirmó este martes que no seguirá bajo los tres palos en Macul.

A través de sus redes sociales, parte de lo que expresó fue: “El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club”.

¿Qué le espera a Brayan Cortés en México?

En el León de México cuentan con 3 arqueros, 2 de larga experiencia. De llegar Brayan Cortés, sería el cuarto portero que suman y así, el “Indio” no tendrá fácil la misión de quedarse con la titularidad indiscutida de la que gozaba en Colo Colo.

De hecho, es muy probable que Alfonso Blanco, titular del equipo, renueve por un período más con el club. Así lo indican desde TUDN México, donde dan a entender que el iquiqueño tendrá bastante competencia en el puesto.

Brayan Cortés deberá pelear por el puesto de titular cuando se oficialice su arribo al León de México

“De hacerse realidad la renovación de Blanco, León se llenarían de arqueros. La directiva tendrá que dar una respuesta pronto, ya que el equipo regresa a los entrenamientos en los próximos días y será importante definir el futuro de la portería para el Clausura 2025″, aseguran.

Además, indican que: “Alfonso Blanco no ha renovado, pero tiene un acuerdo de palabra con la directiva. Óscar Jiménez (36 años) todavía tiene seis meses más de préstamo con los Esmeraldas y Óscar García (21) está con la Sub 23 y regularmente ha sido tomando en cuenta por el primer equipo”.

Cupos de extranjero en el León

Otro tema a tener en cuenta es que el León deberá sí o si desprenderse de uno de sus jugadores extranjeros en la plantilla. El fútbol mexicano permite 9 jugadores de otros países en cada club y hoy la “Fiera” cuenta ya con esos 9 nombres: Luciano Cabral es uno de ellos.

Por ende, aunque la llegada del iquiqueño parece prácticamente inminente al club mexicano, aún resta solucionar dos importantes temas de cara a lo que será su incorporación de manera oficial al equipo.