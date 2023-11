Por tercera ocasión que Jordhy Thompson está en el ‘ojo del huracán’ debido a las agresiones contra su pareja Camila Sepúlveda, quien esta vez lo denunció a Carabineros por un nuevo capítulo de violencia intrafamiliar vivido en el departamento que comparten.

Aquello ocurrió en la noche del domingo y este lunes el futbolista será formalizado, donde podría quedar en prisión preventiva.

Tras aquello, el repudio es generalizado contra el joven delantero y su club, Colo Colo, quienes no han tomado las medidas deseadas desde la primera denuncia el 15 de marzo.

Es más, el reconocido periodista Rodrigo Sepúlveda, expuso al aire en el programa Meganoticias Alerta, que está decepcionado con el manejo que han tenido en el Cacique con este caso.

“A mí Colo Colo como club, como Blanco y Negro, me tiene bien desilusionado, porque no ha sido drástico como para tomar decisiones. La decisión más pública es la que tomó el técnico (Gustavo) Quinteros. Viene y dice: ‘los únicos que van a tomar una decisión acá van a ser los tribunales y yo voy a hacer caso a los que digan los tribunales y no lo que diga la prensa, el gobierno, la familia. Acá yo me voy a guiar por lo que digan los tribunales'”, expuso el conductor de Mega.

“Y así el jugador terminó siendo titular y una de las grandes figuras que tiene Colo Colo“, agregó.

Jordhy Thompson lleva seis goles y dos asistencias en 27 partidos disputados esta temporada con Colo Colo. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

La razón por la que en Colo Colo no castigan a Jordhy Thompson

En la misma línea Sepúlveda dio a conocer por qué Colo Colo no ha tomado medidas más drásticas o incluso despedir a Thompson, que tiene que ver con la posibilidad de venderlo al extranjero.

“¿Por qué lo cuida tanto Colo Colo y Blanco y Negro? Porque es un jugadorazo y la gran minita que tienen para venderlo al extranjero. Lo van a blindar hasta lo que más puedan. Pero ahora como es reincidencia, es segunda vez, son cosas inentendibles”, expresó.

“Lo tratan de mete dentro de una cápsula, considerando que es la gran posibilidad de venta que tiene el club“, completó Sepu.

¿Cuándo formalizan a Jordhy Thompson?

Este lunes 6 de noviembre a las 16:00 horas Jordhy Thompson será formalizado y la Fiscalía Oriente ya habría solicitado su prisión preventiva.