Carlos Palacios se queda en Colo Colo. Es un hecho. El mismo jugador confirmó que prefirió seguir en la Chilean Premier League antes de ir a Boca Juniors. La información no cayó bien en Romai Ugarte.

El comunicador televisivo no entiende nada de nada la decisión de Palacios, quien tuvo atento a Boca hasta último minuto y en Argentina ofrecieron hasta 4 millones de dólares por él.

En diálogo con Bolavip, Ugarte fue al hueso y le entró pierna en ristre a la Joya Palacios por su decisión de seguir en Colo Colo antes de ir a un gigante.

“Podría haber ido a jugar al fútbol argentino, pero prefirió la comodidad. Prefirió el chiste del camarín, el ‘wena’ aquí estamos, buena compadre. Eso, antes de lo profesional”, explicó con furia Romai.

Carlos Palacios prefirió seguir en Colo Colo antes que en Boca (Photosport)

Ugarte disparó también al entorno de Palacios, quien, para él, no le entregó el consejo idóneo ni la guía importante para que diera un paso en su carrera y dejara a Colo Colo.

“No, creo que no lo hizo bien y no hizo bien al quedarse. Yo creo que él debería haber escuchado a su representante. Le ha tocado una vuelta larga, porque fue a Brasil y no le fue bien para nada, ahora tenía la chance de ir a Argentina y no quiso”, agregó.

Con Carlos Palacios en Colo Colo: ¿Qué equipo ganará la Supercopa?

Palacios le dio una buena noticia a Colo Colo y se quedará en el Cacique con el primer desafío que es la Supercopa ante Huachipato.

Pese a ello, Ugarte no ve que Palacios pueda realizar ese toque distinto ante los acereros y el ex TNT Sports realiza su vaticinio sobre lo que se viene en el Estadio Nacional.

“Es una incógnita lo que van a hacer, porque hay técnicos nuevos, es un plantel nuevo de Huachipato. Colo Colo que no se termina de reforzar con un entrenador nuevo. Más allá que le ha ido bien en los partidos amistosos, es toda una incógnita lo que va a pasar”, sentenció.

Incluso, el ex voztro de Radio Agricultura adicionó que “¿Qué hemos visto de Huachipato? Dos partidos, uno con la U que jugó con diez. Colo Colo puede ser porque hizo buenos partidos amistosos, pero hasta ahí. Yo lo pondría como una incógnita. Ni uno por algo, ni uno por el otro”.