Daniel Morón y compañía trabajan 24/7 en Colo Colo para encontrar un entrenador que se haga cargo del primer equipo masculino, toda vez que la dirigencia de Blanco y Negro decidiera no estirar el vínculo de Gustavo Quinteros en los albos.

Si bien se han caído varios candidatos como Gabriel Heinze, Gabriel Milito y Fernando Gago, entre otros, hay otros que siguen en pie y son una alternativa real para entrenar al Cacique de cara a una exigente temporada 2024.

Romai Ugarte, histriónico y reconocido periodista nacional, desmenuza a los tres candidatos que quedan para dirigir a los albos, en donde no se explica el por qué suena uno en particular que no tuvo un buen paso por Chile.

Martín Palermo es uno de los candidatos a dirigir Colo Colo. | Foto: Photosport

“Yo no sé por qué están hablando de Zubeldía si se va quedar en Liga. Están tirando un humo peor que los incendios del sur del año pasado”, dijo a Bolavip Chile sobre el gran anhelo de la dirigencia, quien mantiene contrato en Ecuador.

El dardo duro vino cuando analizó al ex técnico de Unión Española y Curicó Unido, asegurando que “Palermo, un técnico que le fue mal en Curicó, está en terapia intensiva y con el féretro comprado. No sé por qué querrían de traer a Palermo… será porque no le fue tan mal en Platense”, añadió.

Por último, tuvo palabras para el ex entrenador de Boca Juniors, quien actualmente se encuentra libre y es una de las cartas más fuertes de la dirigencia: “A Almirón lo sacaron de Boca. Yo creo que están buscando por otro lado y lo que sí, se está demorando mucho Colo Colo en esta pasada”, sentenció.

Martín Palermo como DT

Martín Palermo no tuvo un buen paso por Curicó Unido y dejó sensaciones mixtas en Unión Española. En su última incursión como DT de Platense, llevó al equipo a la final de la Copa de la Liga, pero cayó ante Rosario Central en la final.