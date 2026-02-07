Colo Colo debió tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Una de ellas, dejar partir a un seleccionado juvenil: no entró en los planes del cuerpo técnico para esta campaña.

¿De quién se trata? Fernando Ortiz no lo consideró y reaccionó inmediatamente. Buscó un préstamo y lo encontró en el norte del país. Ya forma parte de un plantel profesional.

Ese es el caso de Nicolás Suárez, que emigró rumbo a Deportes Copiapó. A sus 20 años, tendrá su primera experiencia fuera de Macul, la que espera aprovechar. Sin embargo, en conversación con AS Chile, confesó que le ha costado asimilarlo.

“Fue el club que me vio crecer desde los 11 años y me dio mis primeras herramientas para formarme como jugador, pero a la vez estoy muy esperanzado y con muchas ganas de enfrentar este nuevo desafío”, lanzó.

Luego, agregó: “A corto plazo, el sueño que tengo es crecer aún mas como jugador, para cuando me toque volver a Colo Colo estar preparado y poder tener un lugar. Mediante eso, se podrán ir abriendo más puertas”.

Nicolás Suárez salió de Colo Colo rumbo a Deportes Copiapó. (Imagen: Photosport)

Su objetivo fuera de Colo Colo

Finalmente, sobre su meta en el León de Atacama, el novel defensor habló fuerte y claro. Quiere cosechar éxito en este período y retornar al Estadio Monumental con expertise.

“Sumar la mayor cantidad de minutos y, en base a eso, consolidarme con un lugar en Copiapó. Y a nivel grupal, el equipo está preparado y con muchas ganas de conseguir el ascenso, ese es nuestro primer objetivo”, cerró.

