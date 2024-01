La teleserie de Arturo Vidal suma un nuevo capitulo en este mes de enero. Esto en medio de la oferta que realizará Colo Colo para asegurar su retorno definitivo al estadio Monumental.

Ahora fue un ex jugador del Cacique como Jorge Valdivia el que reclamó por el trato que tuvo ByN con el King. El Mago apuntó a Jorge Almirón por su falta de transparencia para reconocer que no lo tiene contemplado en su equipo.

Arturo Vidal define su futuro este martes: Colo Colo vuelve a meterse en la pelea (Foto: Photosport)

“El hincha esta molesto con el trato que ha recibido Arturo (…) Yo creo que Jorge Almirón no quiere a Arturo Vidal. Si él explica que no calza en su equipo se acepta. ¿Pero qué argumentos le quedan? No sufre lesiones musculares y cuando las tiene es cuando supera su limite. Fisicamente es un animal. Eso no se discute”, lanzó categórico Valdivia.

Luego apuntó a que recibió opiniones de terceros y que terminaron pasándole la cuenta. “Almirón puede pensar que le va a complicar el camarín. Se dejó llevar por lo que le dicen. Conmigo también pasó. Ahora otro punto importante es que la prioridad la tiene el ‘9’”, lamentó el comentarista de ESPN F90.

El futuro de Arturo Vidal

Esta semana se define dónde jugará Arturo Vidal en este 2024. En el espacio de ESPN se recalcó que el King quiere jugar en Colo Colo y que espera una oferta para quedarse en Chile.

Ahora depende de ByN de cuánto sea el ofrecimiento. En este punto se hizo hincapié ya que el Bicampeón de América bajaría su sueldo a uno similar al de Fabián Castillo. Pero si la opción es inferior se decidiría por ir al América de Cali.