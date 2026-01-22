Colo Colo continúa su preparación para la temporada 2026 tras su participación en la Serie Río de La Plata, donde el elenco albo midió fuerzas ante Peñarol en un amistoso que dejó varias conclusiones futbolísticas.

Lo cierto es que el equipo dirigido por Fernando Ortiz busca llegar de la mejor manera al arranque oficial de la Liga de Primera, afinando piezas y consolidando un once competitivo.

Uno de los protagonistas del partido ante el Manya fue el delantero Cristián Zavala, quien en la tanda de penaltis la intentó picar, pero el portero Washington Aguerre la atajó sin problemas. Además, para peor, el ex Coquimbo Unido se lesionó tras esa acción.

¿Qué se sabe de la lesión de Cristián Zavala?

En las últimas horas, se conocieron detalles sobre el estado físico del atacante. Fue el periodista Cristián Alvarado de ADN Deportes quien entregó información concreta respecto a la lesión que sufrió Zavala.

“Cristián Zavala sufrió una contusión en la rótula de la rodilla derecha y será examinado en Santiago”, contó el comunicador.

Se encienden las alarmas en el Cacique por Zavala | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Por ahora, en el Cacique esperan los resultados de dichas evaluaciones para determinar los plazos de recuperación del jugador, quien podría quedar en duda para el inicio de la temporada 2026 si la contusión resulta ser más compleja de lo esperado.

¿Cuándo es el debut de Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

El debut de Colo Colo está programado para el sábado 31 de enero cuando se enfrenten a Deportes Limache a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.