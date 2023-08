El guardameta Brayan Cortés no cumplió con una norma interna impuesta por Gustavo Quinteros, lo que hizo que el iquiqueño en la presente temporada tenga que alternar la titularidad con Fernando de Paul.

Mucho se hablado acerca de su futuro y una posible salida de Colo Colo al extranjero en el actual mercado de pases, ya que su deseo es poder seguir a gran nivel para ser una opción en la Selección Chilena.

Cortés ha estado presente en 17 partidos de la presente temporada | FOTO: Mauricio Ulloa/Photosport

Fue en el programa Pelota Parada de TNT Sports que el periodista Daniel Arrieta contó más detalles sobre la continuidad del golero de 28 años en Pedrero y no descartó una posible salida.

“La sigue buscando. Obviamente ha cambiado un poco también el panorama para Brayan Cortés porque hoy está jugando, ya no es lo que estaba pasando en abril o mayo cuando definitivamente en todos los partidos no estuvo, pero ahora está jugando más, eso es verdad, pero la idea de partir al extranjero todavía está”, aseveró el reportero que sigue todos los pormenores del conjunto Popular.

“Me parece que todavía no hay nada concreto, claramente no ha llegado nada formal a Colo Colo, pero la idea de Brayan Cortés está. Lo que sí era muy real era el fútbol argentino, pero claramente para Brayan Cortés no es una prioridad ir a Rosario Central, prefiere quedarse en Colo Colo e intentar ver alguna alternativa en Europa o me parece que México puede ser una buena plaza para el arquero de Colo Colo”, finalizó.

Lo cierto es que Cortés tiene un vínculo contractual con el Cacique hasta diciembre del 2024 y su cláusula de salida estaría cercana al millón de dólares.