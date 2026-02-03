En el Estadio Monumental se respira un aire de expectación máxima ante lo que podría ser el movimiento definitivo para cerrar el plantel de la temporada 2026. Tras la sorpresiva salida de Esteban Pavez a Alianza Lima, la dirigencia de Blanco y Negro ha trabajado en las sombras para amarrar a un reemplazo de jerarquía que devuelva la tranquilidad al mediocampo albo.

El encargado de revelar la noticia que sacudió el mercado fue el periodista Christopher Brandt, quien a través de su cuenta de X entregó una actualización clave sobre la negociación. “A esta hora Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos correspondientes. Esto mientras se ajustan los últimos detalles entre Colo Colo y Everton”, fueron las palabras textuales del comunicador de ESPN que encendieron la ilusión de la fanaticada.

De no mediar inconvenientes en las pruebas físicas, el volante de Everton de Viña del Mar se transformará oficialmente en el sexto refuerzo del “Cacique” en este periodo de fichajes. El jugador llega con la misión de adueñarse de la zona de volantes y aportar la experiencia necesaria para suplir la partida del ex capitán colocolino.

Con la inminente firma de Álvaro Madrid, el club completará una lista de incorporaciones que busca renovar la cara del equipo bajo el mando de Fernando Ortiz. El mediocampista se sumaría a los nombres de Joaquín Sosa, Matías Fernández, Javier Méndez, Maxi Romero y Lautaro Pastrán, quienes ya forman parte de la nueva estructura alba para este año.

Actualmente, las dirigencias de ambos clubes se encuentran en la etapa de “ajustar los últimos detalles” contractuales para proceder a la firma del vínculo. La rapidez de la operación responde a la necesidad de Colo Colo de integrar nuevas piezas tras el complejo debut en la liga, donde las falencias en la generación de fútbol quedaron expuestas.

Se espera que el anuncio oficial se realice en las próximas horas, una vez que los resultados médicos confirmen que el futbolista está en óptimas condiciones. De esta forma, Madrid dejaría la Ciudad Jardín para dar el salto más importante de su carrera y vestir la camiseta del Eterno Campeón.

