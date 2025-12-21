Uno de los nombres con el que sorprendería Colo Colo entre sus refuerzos para el próximo año sería el del delantero Damián Pizarro, quien tras un paso para el olvido en Europa tendría la opción de volver a Macul para reemplazar los pobres números de Salomón Rodríguez, quien dejó el Cacique sin pena ni gloria.

Tras su traspaso al Udinese y posterior préstamo al Le Havre de Francia, el joven atacante no ha podido afianzarse en el Viejo Continente, y una de las opciones que manejaría para relanzar su carrera sería volver a casa.

Damián Pizarro es opción para volver a Colo Colo tras la partida de Salomón Rodríguez (Photosport).

El consejo de Lucas Wilchez a Damián Pizarro

Uno que analizó las opciones de Pizarro en Colo Colo, fue el exvolante albo Lucas Wilchez, quien en conversación con Bolavip Chile entregó su potente reflexión sobre la situación del joven delantero. “Va a depender de lo que quiera él como jugador. Capaz que él pretenda quedarse ahí o no sé quién lo asesora, o se quiera ir a otro equipo de Europa para quedarse allá”, apuntó el exfutbolista.

“Siempre dije que para mí se apuró en irse, porque no estaba preparado. Iba a tener un tiempo de adaptación que es normal en un jugador joven, pero después es pelearla y ver si no tiene lugar ahí, ir a un club donde pueda sumar minutos”, lanzó el argentino.

De todas formas, Wilchez afirmó que “no veo con malos ojos si vuelve a Colo Colo a jugar, lo que pasa es que va a depender mucho de qué quiera él, porque capaz que lo vea como un retroceso”.

“Para mí depende mucho de quién lo esté asesorando, porque capaz que el representante le diga que no vuelva a Colo Colo, que intente pelearla allá, que llegue un técnico que lo quiera o que vaya a préstamo a otro equipo de Europa. Para mí que se quede allá”, cerró.