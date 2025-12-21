Colo Colo continúa trabajando intensamente en la conformación de su plantel de cara a la temporada 2026, con especial foco en reforzar puestos claves tras un año irregular en la Liga de Primera.

Uno de los lugares donde el Cacique busca dar un salto de calidad es el arco, considerando que el director técnico Fernando Ortiz quiere un guardameta de experiencia, jerarquía y recorrido internacional para liderar la última línea alba.

En ese escenario, el nombre de Esteban Andrada comenzó a tomar fuerza en Macul como el arquero apuntado por el cuerpo técnico, aunque en las últimas horas surgió un obstáculo que podría complicar seriamente la operación.

Esteban Andrada ha recibido 14 goles en 8 partidos disputados en la Segunda División de España | FOTO: Alex Grimm/Getty Images)

Argentinos Juniors entra en la puja por Esteban Andrada

Según trascendió, el exarquero de Boca Juniors —actualmente a préstamo en Zaragoza de España desde Monterrey— es una de las prioridades del “Tano”Ortiz, aprovechando el conocimiento previo que existe entre ambos desde su paso por el fútbol mexicano.

Sin embargo, la llegada de Andrada no será sencilla para el Cacique, ya que desde Argentina informan que Argentinos Juniors también puso los ojos en el guardameta y ya habría iniciado gestiones para sumarlo a su proyecto deportivo.

De esta manera, Colo Colo deberá competir con el cuadro trasandino, que se clasificó nuevamente a la Copa Libertadores, si pretende concretar el arribo del ex Lanús, en una negociación que asoma compleja tanto por el interés de otros clubes como por las condiciones económicas del fichaje.

