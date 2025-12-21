Colo Colo continúa trabajando intensamente en la conformación de su plantel de cara a la temporada 2026, con especial foco en reforzar puestos claves tras un año irregular en la Liga de Primera.
Uno de los lugares donde el Cacique busca dar un salto de calidad es el arco, considerando que el director técnico Fernando Ortiz quiere un guardameta de experiencia, jerarquía y recorrido internacional para liderar la última línea alba.
En ese escenario, el nombre de Esteban Andrada comenzó a tomar fuerza en Macul como el arquero apuntado por el cuerpo técnico, aunque en las últimas horas surgió un obstáculo que podría complicar seriamente la operación.
Argentinos Juniors entra en la puja por Esteban Andrada
Según trascendió, el exarquero de Boca Juniors —actualmente a préstamo en Zaragoza de España desde Monterrey— es una de las prioridades del “Tano”Ortiz, aprovechando el conocimiento previo que existe entre ambos desde su paso por el fútbol mexicano.
Sin embargo, la llegada de Andrada no será sencilla para el Cacique, ya que desde Argentina informan que Argentinos Juniors también puso los ojos en el guardameta y ya habría iniciado gestiones para sumarlo a su proyecto deportivo.
De esta manera, Colo Colo deberá competir con el cuadro trasandino, que se clasificó nuevamente a la Copa Libertadores, si pretende concretar el arribo del ex Lanús, en una negociación que asoma compleja tanto por el interés de otros clubes como por las condiciones económicas del fichaje.
En síntesis…
- Fernando Ortiz busca un arquero de jerarquía para Colo Colo y Esteban Andrada aparece como su principal apuntado.
- El ex Boca Juniors es del gusto del DT por su experiencia y vínculo previo en México.
- Argentinos Juniors también inició gestiones, lo que complica seriamente la opción alba.