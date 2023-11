Una gran polémica se dio la semana pasada con los dichos de Alexis Sánchez contra el Estadio Monumental de Colo Colo, esto por un problema sanitario que vivió la Selección Chilena en el partido contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

En conferencia de prensa, el delantero del Inter de Milán denunció que el excremento salía por el desagüe de las duchas, algo que no cayó nada bien en el entorno albo.

Hasta el momento varios históricos del Cacique han salido en defensa del reducto de Macul, al que ahora le llegaron nuevos elogios de parte del entrenador Gustavo Quinteros.

El técnico argentino atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de Colo Colo ante Audax Italiano y destacó el trabajo que han hecho específicamente con la cancha.

“Yo creo que la cancha, el estadio, hoy es el mejor piso del fútbol chileno, hoy está muy bien. Tenemos las canchas de entrenamiento que están muy bien también, las han resembrado y están excelentes. Así que estamos entrenando en los lugares ideales para preparar el equipo”, dijo Quinteros.

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, destacó el estado actual de la cancha del Estadio Monumental.(Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

No hay preocupación por los conciertos que se vienen en el Monumental

En la misma línea, no mostró mayor preocupación por lo que podría suceder en las próximos días con los conciertos agendados en el Monumental, ya que en septiembre vivieron una verdadera pesadilla con el show de Bruno Mars.

“La vez anterior cuando hubo un concierto el piso en una parte se dañó, porque justo llovió un montón y en el desarmado de todo se hizo daño el piso. Esta vez espero que no suceda lo mismo, que no llueva, que no se pueda dañar el piso como la última vez“, expresó.

“Yo creo que están tomando todas las precauciones necesarias para que el piso se mantenga bien y para que ese partido, que va a ser el último partido del año, podamos tener un piso ideal, para que el equipo intente jugar lo mejor posible. Esperemos que así sea”, completó el santafesino.

¿Cuáles son los próximos conciertos en el Estadio Monumental?

Este sábado 25 y domingo 26 de noviembre se presentará en el Estadio Monumental el músico y compositor británico Roger Waters, ex figura de Pink Floyd. Mientras que el 30 de noviembre lo hará la banda británica The Cure.