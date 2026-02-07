Colo Colo vivió un 2025 para el olvido en su centenario, por esa razón es que buscan levantar cabeza de cualquier manera en la presente temporada. Pero al bajo desempeño en la pretemporada y a la fea derrota contra Deportes Limache se le sumaría un nuevo quiebre de camarín recién iniciando la temporada.

Según reveló La Tercera la relación entre Arturo Vidal y su técnico Fernando Ortiz estaría completamente quebrada. A pesar de haber hecho las pases en 2025, todo habría tomado un giro inesperado.

“En Macul indican que prácticamente no se dirigen la palabra“, explicó La Tercera, confirmando que la relación volante-técnico se encuentra rota.

Esto vendría desde antes del encuentro con los limachinos, ya que habría iniciado con una tensión comenzada en la pretemporada. Sumado a que en 2025 también tuvieron ciertos problemas, los cuales supuestamente ya estaban solucionados.

Y esta sería la principal razón por la que la jineta de capitán sería portada por Fernando De Paul antes que Vidal, situación que los hinchas albos no lograban comprender.

Ortiz y Vidal no se dirigen la palabra

Esta situación solo le traería más problemas al Cacique, mayormente por que está sucediendo en los primeros dos meses de 2026.

¿Qué viene para Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Everton hoy a las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Liga de Primera. El encuentro estará marcado por la inauguración de los nuevos torniquetes de ingreso para los hinchas, el cual contará con reconocimiento facial.

En síntesis