Colo Colo suma una noticia alentadora en la antesala del Superclásico ante Universidad de Chile. A diferencia de otras semanas marcadas por lesiones y dudas físicas, el plantel albo cuenta —de momento— con plena disponibilidad para el compromiso de este domingo.

Fernando Ortiz recibió con optimismo la reincorporación de Javier Correa, lo que le permite tener a todos sus jugadores aptos para ser considerados.

Salvo la situación ya conocida de Marcos Bolados, quien continúa con su proceso de recuperación y no estará disponible hasta mitad de temporada, el resto del primer equipo se encuentra sin inconvenientes físicos. Esto abre un escenario ideal para el cuerpo técnico, que podrá trabajar con plantel completo durante toda la semana previa al clásico.

La competencia interna será uno de los focos principales en estos días. Con todos a disposición, la lucha por un lugar entre los citados promete intensidad en cada entrenamiento. El Superclásico es uno de los partidos más importantes del año y ningún futbolista quiere quedarse fuera de la convocatoria.

Si bien Ortiz ya tendría en mente un esquema base para enfrentar a la U, no se descartan sorpresas en la nómina final. El técnico ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones, sobre todo en cuando a llamar a juveniles, y podría inclinarse por variantes según lo que observe en las prácticas.

En ese contexto, los canteranos aparecen como posibles novedades. Nombres como Jerall Astudillo, Vicente Martínez y Gabriel Maureira han estado entrenando con el plantel de honor y dejaron buenas sensaciones en la pretemporada, especialmente en el torneo amistoso Serie Río de La Plata disputado en Uruguay.

Por ahora, la gran noticia en Macul es clara: Colo Colo tiene cero bajas confirmadas para el Superclásico, siempre y cuando ningún jugador sufra algún contratiempo físico durante la semana. Con plantel completo y alta competencia interna tras revitalizadoras tres victorias al hilo, el técnico albo cuenta con todas las cartas sobre la mesa para definir el equipo que buscará imponerse ante el archirrival.

DATOS CLAVE

Fernando Ortiz cuenta con prácticamente todo el plantel de Colo Colo para el Superclásico.

Marcos Bolados es la única baja confirmada por lesión hasta la mitad de temporada.