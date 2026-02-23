Colo Colo viene de derrotar por la cuenta mínima a O’Higgins en Rancagua y alcanzó su tercera victoria consecutiva. Los Albos viven un gran momento tras haber iniciado con el pie izquierdo en la Liga de Primera 2026.

Uno que no se ha salvado de las críticas, es uno de los refuerzos para la presente temporada, Matías Fernández. Esto porque través de Radio Agricultura, el periodista Cristián Caamaño no tuvo piedad con el desempeño que ha tenido lateral del Cacique.

“Colo Colo encontró en Jeyson Rojas un muy buen lateral derecho, por sobre Matías Fernández increíblemente. Lo tiene en la banca sentado”, señaló el informador sobre el ex Independiente del Valle.

Cabe destacar que el porteño ha jugado poco y nada con la camiseta alba, pero que aún así recibe críticas por no demostrar la versión que tuvo en el conjunto ecuatoriano.

“En Colo Colo estamos viendo algo parecido a la U. Pastrán, ni juega, Matías Fernández, lo sacaron en el primer partido, Javier Méndez, que estuvo castigado los primeros partidos, o sea, algo pasa con los refuerzos”, agregó Caamaño.

Matías Fernández ha jugado poco y nada en el Cacique

Desde su llegada a Macul, el refuerzo solo ha sumado minutos en la primera fecha del torneo en la derrota por 3-1 frente a Deportes Limache. Desde aquel encuentro, quedó marginado en la banca de Fernando Ortiz.

¿Qué viene para Colo Colo?

Los Albos deberán prepararse para recibir a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico. El partido se llevará a cabo el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

