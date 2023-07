Se conoció el interés desde Países Bajos, Italia y Polonia por Jordhy Thompson. Marco Sotomayor considera que Colo Colo debe dejar partir rápidamente al jugador de 18 años en caso de que se presente algún ofrecimiento formal desde el Viejo Continente.

“De los representantes uno puede esperar cualquier truco de magia. Para eso están, para mojar intermediarios y a chicos de no muchas condiciones llevarlos a clubes interesantes. Acuérdate que O’Higgins le vendió al Cimbi Cuevas en tres millones de dólares al Chelsea. Después de eso cualquier cosa. Franco Di Santo también partió al Chelsea, Alejandro Escalona jugó en River Plate. Que pueden ocurrir casos así, pueden”, comentó el periodista de Círculo Central en diálogo con Bolavip Chile.

El comunicador asegura que el Cacique debe aceptar una propuesta del extranjero. “Si llega una oferta de afuera por Jordhy Thompson, yo dirigente de Colo Colo lo voy a dejar al toque al aeropuerto, con pasaje de ida, no de ida y vuelta, pero altiro, altiro”.

Sotomayor no se quedó ahí y considera que el futbolista no sobresale. “Es un jugador no discreto, pero un jugador más, eso es Jordhy Thompson. Lo veo jugar y digo Colo Colo tiene que estar tan necesitado como para haberlo blindado tanto en el lio extrafutbolístico que tuvo”.

Jordhy Thompson podría partir de Colo Colo debido a sondeos de Europa (Foto: Photosport)

El profesional de las comunicaciones no duda en dejar partir al jugador. “Es un chico que tiene un desarrollo todavía limitado, tiene un físico muy limitado. En la alta competencia jugadores con eso tienen que ser ultracrack para poder brillar. Si Colo Colo efectivamente maneja una oferta, yo sin pensarlo lo llevo al aeropuerto y que se vaya a jugar a otro lado”.

También se refirió a las repudiables agresiones del futbolista a su expareja. “Fuera de la cancha este chiquitito es una bomba de tiempo. No nos sorprendamos si en el mediano e incluso en el corto plazo va a estar metido en otro de los lios por los cuales nos sorprendió ingratamente con violencia en contra de su novia. Por eso y porque no lo veo que va a llegar un supercrack, tiene que irse, para Colo Colo sería un gran negocio”.