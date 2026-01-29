El mercado de fichajes no solo está activo en Chile, sino que en toda Sudamérica. Tal situación bien la sabe Alexander Aravena, que puede cambiar de equipo en este período de transferencias.
Su salida desde Gremio de Porto Alegre es inminente, por lo que ha despertado la atención de distintas instituciones. Una de ellas, no de Europa, sino que de su mismo continente de origen.
¿De quién se trata? Peñarol. El cuadro carbonero quiere contar con sus servicios, aunque aún no se reportan negociaciones entre las partes. Puede jugar en el gigante uruguayo.
“Peñarol va por Alexander Aravena, actualmente en Gremio, jugador de la Selección de Chile. Fue recomendado por Matías Arezo”, indicó la radioemisora Fútbol a lo Peñarol.
De esta manera, queda en incertidumbre qué pasará con la carrera del seleccionado chileno de 23 años. Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028.
El presente de Alexander Aravena en Gremio
Cabe considerar que el oriundo de Huechuraba no fue citado en el último compromiso de su club ante Fluminense (miércoles 28 de enero), lo que deja en evidencia que su partida es cosa de tiempo.
Durante la presente temporada, Monito Aravena ha disputado una totalidad de tres encuentros con la escuadra gaúcha. No logró anotar goles ni entregar asistencias: sumó 126 minutos.
En síntesis:
- La recomendación: Según informó la radioemisora Fútbol a lo Peñarol, el fichaje fue recomendado por Matías Arezo. El delantero uruguayo, que actualmente milita en Peñarol, fue compañero de Aravena en Gremio entre 2024 y 2025, por lo que conoce de cerca sus condiciones.
- Estado de la operación: Si bien el interés es concreto, hasta el momento no se han reportado negociaciones formales entre los clubes. Peñarol busca aprovechar la situación del chileno para sumarlo a su proyecto 2026.
- Competencia europea: El “Manya” no está solo en la puja; desde Turquía, el Besiktas también ha sondeado al atacante, aunque versiones de prensa indican que el jugador no contaría con la aprobación total del cuerpo técnico turco.