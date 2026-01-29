El mercado de fichajes no solo está activo en Chile, sino que en toda Sudamérica. Tal situación bien la sabe Alexander Aravena, que puede cambiar de equipo en este período de transferencias.

Su salida desde Gremio de Porto Alegre es inminente, por lo que ha despertado la atención de distintas instituciones. Una de ellas, no de Europa, sino que de su mismo continente de origen.

¿De quién se trata? Peñarol. El cuadro carbonero quiere contar con sus servicios, aunque aún no se reportan negociaciones entre las partes. Puede jugar en el gigante uruguayo.

“Peñarol va por Alexander Aravena, actualmente en Gremio, jugador de la Selección de Chile. Fue recomendado por Matías Arezo”, indicó la radioemisora Fútbol a lo Peñarol.

De esta manera, queda en incertidumbre qué pasará con la carrera del seleccionado chileno de 23 años. Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028.

Alexander Aravena está en la mira de Peñarol. (Foto: Getty Images)

El presente de Alexander Aravena en Gremio

Cabe considerar que el oriundo de Huechuraba no fue citado en el último compromiso de su club ante Fluminense (miércoles 28 de enero), lo que deja en evidencia que su partida es cosa de tiempo.

Durante la presente temporada, Monito Aravena ha disputado una totalidad de tres encuentros con la escuadra gaúcha. No logró anotar goles ni entregar asistencias: sumó 126 minutos.

En síntesis: