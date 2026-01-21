Colo Colo superó a Peñarol en los penales en su último amistoso de la pretemporada. Luego de terminar 1-1 el encuentro, el Cacique logró imponerse para en unos días dar inicio al Campeonato Nacional.
Finalizando los 90′ minutos, Jonathan Villagra y Matías Arezo protagonizaron una pelea solo segundos después de la igualdad de los uruguayos.
La riña terminó con ambos jugadores expulsados para luego dar inicio a la tanda de penales. La cual tras una increíble cantidad de fallos (11), se la terminaría llevando el Cacique.
El defensor albo fue previamente visto con molestias contra los jugadores del conjunto uruguayo y sería el delantero de los aurinegros quien lo sacaría de quicio para finalmente, terminar ambos fuera del campo de juego.
Cabe destacar que no es primera vez que expulsan a Villagra en un el Cacique. Ya que en la victoria por 2-1 frente a Unión Española en noviembre, también protagonizó una expulsión.
¿Qué viene para Colo Colo?
El próximo encuentro de los Albos será frente a su bestia negra, Deportes Limache, el sábado 31 de enero en el Estadio Elías Figueroa a las 12:00 horas. Partido en el que el Cacique hará su debut en la Liga de Primera 2026.
En síntesis
- Triunfo en penales: Colo Colo venció a Peñarol tras empatar 1-1 en una definición marcada por 11 lanzamientos fallados.
- Incidentes y rojas: El defensa Jonathan Villagra y Matías Arezo fueron expulsados tras protagonizar una pelea al cierre del partido.
- Próximo desafío: Los albos debutarán en el torneo nacional el 31 de enero ante Deportes Limache en Valparaíso.