Colo Colo cerró su gira por Uruguay para finalizar la pretemporada, donde fue parte de la Serie Río de La Plata, torneo de verano en el que terminó con una victoria en penales sobre Peñarol (4-3), luego de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario.

Tras el partido en el Estadio Centenario, habló con los medios chilenos el entrenador Fernando Ortiz, quien hizo un balance de estos duelos y también se refirió a lo anecdótica que fue la tanda, con 20 lanzamientos en total.

“Sí, realmente me gustó el equipo, el equipo no pierde ese ADN que tenemos con este sistema. Ha sido intenso en el primer tiempo, me gustó mucho en líneas generales, el segundo tiempo si bien pusimos otro sistema, también me gustó. Luego la definición por penales, algo que no había visto nunca, ni en mi carrera como jugador ni como técnico, pero bueno, se pudo sacar adelante y me voy satisfecho de esta serie de amistosos que tuvimos en Uruguay”, comenzó diciendo.

Respecto al penal que falló Cristián Zavala al intentar picar el balón, donde además sufrió una molestia muscular, el Tano Ortiz explicó: “Cris traía un problema, entiendo el querer ejecutar un penal, esa es la locura y la ansiedad que tiene Cristián. Pero yo creo que su emoción también lo llevó a ejecutar, pero bueno, ahora lo están revisando; ojalá que no sea nada grave”.

FernandoOertiz quedó conforme con el rendimiento de Colo Colo en la Serie Río de La Plata. (Foto: Gastón Britos/Focouy/Photosport)

La venta de Lucas Cepeda

En la instancia, el técnico argentino también fue consultado por el traspaso de Lucas Cepeda al Elche de España, donde todo estaría listo a la espera de la aprobación de este jueves en el directorio de Blanco y Negro.

“Lucas, no voy a negar, sí hay alguna posibilidad que pueda emigrar, pero yo, antes de todo, hay un ser humano atrás. Yo cuido mucho al ser humano, él está en un momento donde él tiene que estar tranquilo, donde sabe que la situación la maneja la institución y su manager. Es más importante en su cabeza que esté tranquila y que él pueda entender la situación”, señaló.

Seguido, reveló lo que le ha dicho al extremo de 23 años, quien no fue tenido en cuenta esta noche ante Peñarol. “Que él esté tranquilo, que él es un jugador extraordinario, diferente al resto, que si no es hoy, va a llegar el día de mañana. Es difícil llevar esa ansiedad de jugador joven como es él, pero ahí va. Ojalá que se pueda llegar a un buen destino para él y para el club”, reveló.

Finalmente, el DT de 48 años adelantó que solicitará un refuerzo más en caso que se concrete la partida de Cepeda.

“Una vez que se concrete, seguramente tendré reuniones con Aníbal (Mosa) y rever, más que nada las posiciones del mediocampo de nuevo. Lo dije y muchos están presentes, el libro de pases yo no voy a cerrarlo hasta que el día se termine”, cerró Ortiz.

