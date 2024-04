La segunda victoria de manera consecutiva que obtuvo Colo Colo el fin de semana pasado ante Unión La Calera no opacó las ácidas críticas que los hinchas del Cacique tienen hacia Leonardo Gil en el estadio.

Cada vez que el ‘Colo’ toca para atrás o se equivoca en una entrega se genera una indignación en el Estadio Monumental que cada vez colma más la paciencia de los hinchas quienes, en el partido ante Alianza Lima y el más reciente ante La Calera, perdieron la paciencia.

El que hizo eco de esta situación y el bajo rendimiento que ha tenido Gil en los últimos partidos fue Manuel de Tezanos, conductor de Balong quien, en el programa, mandó al banco de suplentes a Leonardo Gil.

De Tezanos sienta en el banco a Leonardo Gil. | Foto: Photosport

“El que tendría que salir por rendimiento es Gil, no puedes sacar a Pavez porque le da equilibrio al equipo, Pizarro (Vicente) está jugando mejor que Gil creo yo y no me imagino que saque a Vidal por ninguna circunstancia”, dijo.

Pese al deseo del comunicador, para Jorge Almirón el ‘Colorado’ es un titular indiscutido y está por sobre Vicente Pizarro. Eso sí, este fin de semana podría haber rotación ante Cobresal pensando en el compromiso de la próxima semana ante Fluminense.

¿Rotará el mediocampo Jorge Almirón? Solo queda esperar a ver qué determinación toma el estratega de los albos pensando en el duro calendario que se le viene a Colo Colo en las semanas venideras.

El próximo duelo de Colo Colo en el torneo

Este sábado 4 de mayo a las 3 de la tarde, el Cacique saltará a la cancha del Estadio El Cobre de El Salvador para enfrentar a Cobresal por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2024.