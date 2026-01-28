Se acabó la espera para Colo Colo y este sábado volverá a la actividad oficial, toda vez que Fernando Ortiz y sus dirigidos deberán visitar a Deportes Limache este sábado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Lamentablemente para el DT de los albos, no podrá contar con Cristián Zavala, jugador que sufrió una fractura en una de sus rodillas y quedó marginado, al menos, hasta mediados de marzo perdiéndose incluso el Superclásico.

Es precisamente Zavala el que está en el medio de la polémica, ya que El Deportivo del diario La Tercera asegura que el ex jugador de Coquimbo Unido buscó su salida de Colo Colo, pero recibió una feroz tapa.

Zavala buscó su salida de Coquimbo, pero fracasó. | Foto: Photosport

“Zavala no perdía la esperanza de regresar a Coquimbo Unido antes de la cuarta fecha, el límite para inscribir futbolistas en la Liga de Primera. Incluso, ya había iniciado negociaciones para conseguir un nuevo préstamo en el puerto pirata”, dice el medio previamente citado

En esa línea, revelan el portazo de Blanco y Negro: “Escenario en que el directorio tomó la drástica medida e impidió expresamente una nueva salida del futbolista, quien deberá cumplir su compromiso, pese a que después del 30 de junio podrá negociar como agente libre”.

Así las cosas, a Cristián Zavala no le queda otra que quedarse en Colo Colo y cumplir su contrato con los albos, el cual expira a fines de año y, como están las cosas, se ve muy difícil que estire su estadía en el Estadio Monumental.

En síntesis

Cristián Zavala sufrió una fractura de rodilla y será baja en Colo Colo hasta marzo.

El directorio de Blanco y Negro rechazó la solicitud de Zavala para regresar a Coquimbo Unido.