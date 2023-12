Marcelo Vega le bajó el pulgar a la posibilidad de que Martín Palermo pueda llegar a Colo Colo para la temporada 2024. El Toby aseguró que al Titán no le fue bien en sus experiencias en el fútbol chileno con Curicó Unido y la Unión Española.

“En Curicó le fue mal. No fue capaz con una Unión que tenía buen plantel. Los partidos que tenía que ganar, que para Unión son clásicos, que fue la U, Católica, los fue ganando y los terminó perdiendo o empatando. Peleó el Campeonato ahí. Pero no fue capaz, le quedó grande el equipo”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El mundialista de Francia 1998 aseguró que “Colo Colo necesita otro tipo de técnico”. Además, comparó al ídolo de Boca Juniors con el anterior DT del Cacique. ”Lo veo más frío a él. No veo el técnico que necesita Colo Colo, con lo que dejó (Gustavo) Quinteros, con el carácter de Quinteros”.

Vega plantea que los Albos requieren de un entrenador “mucho más ofensivo, por la esencia de Colo Colo”. Además, mencionó que el anterior DT de los Albos buscó un volante de creación: “Por lo que sé Quinteros siempre estuvo buscando un 10, no lo encontró y ubica ahí a Gil, que no es su posición”.

El actual comentarista considera complicados los desafíos en el Cacique y la Universidad de Chile: “Es difícil llegar a Colo Colo como llegar a la U, son equipos que tienen que salir a buscar los partidos, más allá del resultado”.

Marcelo Vega asegura que Martín Palermo no es el técnico que necesita Colo Colo (Foto: Photosport)

Toby Vega considera que el Titán no tiene un conocimiento del cuadro Albo: “Él no conoce la interna de Colo Colo. Entiendo que estuvo en Boca, pero no es comparable. Colo Colo es muy difícil de trabajar”.

“El tema es como sale de acá de Chile cuando dirige Curicó y la Unión, no sale bien. No deja una buena imagen como técnico acá. Le fue bien en Platense, pero en el torneo nuestro, que no es tan complicado como el argentino, no fue capaz”, finalizó.