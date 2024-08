El ex jugador de fútbol le lanza grandes elogios a un jugador que se ha transformado en una clave para los albos.

Colo Colo vive uno de los momentos más dulces en el último tiempo, donde comenzó el segundo semestre con las pilas puestas y el equipo que dirige Jorge Almirón aún no sabe de derrotas en esta parte del año.

El Cacique está instalado en la final regional de la Copa Chile, pelea palmo a palmo el Campeonato Nacional 2024 con Universidad de Chile y Universidad Católica y, por si fuera poco, está instalado en los cuartos de final de Copa Libertadores de América donde enfrentará a River Plate.

Una de las buenas figuras que ha tenido Colo Colo en este segundo semestre ha sido Lucas Cepeda, quien se inscribió con un golazo en la vuelta ante Junior de Barranquilla y se presenta como una carta importante en la ofensiva.

Cepeda se ha transformado en jugador clave para los albos. | Foto: Photosport

Es precisamente el ex jugador de Santiago Wanderers quien fue altamente alabado por Marcelo ‘Toby’ Vega en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Toma buenas decisiones. Sabe cuándo pasar, sabe cuándo sacar un centro, sabe rematar y sabe cuándo pasar”, dijo.

Los elogios del ex jugador del Cacique y Unión Española, entre otros, no se quedaron ahí y señaló uno de los aspectos claves que diferencia al ex caturro por sobre el resto: “Lucas Cepeda es muy inteligente para jugar”, complementó.

Así las cosas, Lucas Cepeda poco a poco comienza a demostrar por qué llegó al Cacique y se empieza a transformar en una carta seria para Jorge Almirón, donde siempre que ha ingresado desde el banco ha respondido.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos no tienen descanso y este jueves 29 de agosto deberán recibir la visita de Ñublense en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2024 y que arrancará a las 6 de la tarde en Macul.