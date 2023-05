Colo-Colo no ha tenido un buen rendimiento en el último tiempo. El equipo de Gustavo Quinteros no solo no ha andado bien desde lo futbolístico, sino que también los resultados no lo están acompañando.

Por esta razón, el reconocido periodista Toño Prieto, comentó sobre el presente del cuadro albo. “Colo-Colo son puros no. No juegan bien, no genera llegadas, no hay volantes que generen juego, no hay líderes con la pelota, no llegan al gol, no avanzan en la tabla. Hoy Colo-Colo es el rey del no”.

“Yo a Falcón lo veo con el ímpetu de querer sacar esto adelante. A veces se equivoca y se le pasa la mano, pero es un jugador que empuja. Dentro de la situación de Colo-Colo, también se ve mal, como todos”, agregó Prieto

Thompson volvió a sumar minutos en el equipo de Gustavo Quinteros. (Photosport)

El periodista también se refirió al caso de Jordhy Thompson. “Es un caso muy delicado, uno escucha y ve que entrena hace 4 días y ya lo lanzan a la cancha. ¿Cuál es la lectura? Si lanzan a un jugador a la cancha rápido es que siguen buscando alguien que les solucione (los problemas), pero es un caso demasiado sensible y que tiene muchas lecturas y muchas contras”.

Prieto también defendió a Quinteros y le quitó culpa. “Esto no es un problema de técnico, es un problema de material. Si se te van 5 titulares, si se te lesiona Amor y los que llegan no rinden al 10 o 15% de lo que se espera, no es un tema de técnico. Yo creo que Quinteros está dando el máximo, lo intenta y los mensajes son claros.

Para cerrar, Prieto apuntó a quiénes son los principales responsables de este mal momento albo. “Obviamente con una eliminación en Copa Libertadores se buscarán responsables, pero yo creo que si hay que buscar responsables, estos están en el directorio de Blanco y Negro”.