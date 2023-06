Colo Colo sumó un nuevo fracaso internacional tras igualar 0 a 0 ante Deportivo Pereira en el Estadio Monumental, resultado que dejó a los albos eliminados de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros contaron con varias oportunidades para abrir el marcador, pero no estuvieron certeros para lograr el tan ansiado gol que los hubiera catapultado a la siguiente ronda del certamen continental.

Los jugadores albos se retiraron cabizbajos del Estadio Monumental | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Toño Prieto, periodista de Al Aire Libre de Radio Cooperativa, contestó el llamado de Bolavip Chile y analizó lo que fue la dura eliminación del conjunto Popular.

“Es un fracaso absoluto no conseguir el objetivo. En cancha mostró muchas debilidades, un equipo con salida lenta, volantes que no son rápidos pasar esa zona y Colo Colo no tiene gol y con esa ausencia no puedes llegar a ninguna parte. El fracaso va de la mano con el desmantelamiento del plantel del 2022, esa es la primera causa. Colo Colo pierde 5 titulares y no recupera a ninguno, ninguno ha sido factor”, dijo en el arranque el comunicador.

No obstante, Prieto cree que “el punto positivo en esta Copa Libertadores es que apareció Alan Saldivia, joven zaguero central que llegó para quedarse”.

Por último, el reconocido profesional de las comunicaciones le cayó con todo a una de las grandes promesas del fútbol chileno. “Pizarro y su falta de gol es un súper tema. Un 9 con esas características y con esa calidad de juego, sin gol no va a llegar muy lejos. Si juega de 9 en Colo Colo tiene que hacer goles, nada de eso que no hay que exigirlo o que hay que esperarlo”, sentenció.