Uno de los temas que preocupa por estos días en Colo Colo es la sanción que le traerá a Maximiliano Falcón su expulsión ante Everton del pasado fin de semana, en la goleada por 4-1 en el Estadio Monumental.

El Peluca vio la tarjeta roja por séptima ocasión desde que llegó al Cacique en 2020, nuevamente por cometer una imprudencia, ya que impactó con un cabezazo al delantero Rodrigo Contreras de los viñamarinos.

Aquello ocurrió a los 26 minutos del primer tiempo, momento en que el árbitro Fernando Véjar no dudó en mostrarle la tarjeta roja. Mientras que en su informe, así describió la acción: “Ser culpable de conducta violenta; luego de sancionar

falta a favor del jugador y ya no estando el balón en disputa, el Sr. Falcón reacciona de forma agresiva, golpeando con su cabeza el abdomen de su adversario con uso de fuerza excesiva”.

Se espera que el defensa uruguayo reciba una sanción entre uno y dos partidos por el Campeonato Nacional, pero en el entorno albo ha generado incomodidad el tema.

Momento del impacto de Maximiliano Falcón a Rodrigo Contreras. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Un cinco veces campeón con Colo Colo rechaza el comportamiento del Peluca

Así lo expresó el exfutbolista Eddio Inostroza a BOLAVIP, quien vistió de blanco y negro entre 1977 y 1983, siendo campeón en cinco oportunidades con el Popular.

“Es un caso especial ese. No es que no me ha gustado, muestra rasgos que hace que no le guste a unas personas. A mucha gente le gusta. Nos vamos a poner en el caso de los entrenadores e incluso de los compañeros, porque tengo entendido que Pavez le ha echado bastante la bronca al respecto, cuando se deja caer, cuando exagera, cuando comete faltas. Y ojo, que va a seguir en esa línea”, comenzó opinando.

“No creo que cambie de buenas a primeras, que llegue golpeándose el pecho. Es su manera de ser”, agregó Yeyo Inostroza.

El consejo de un histórico a Maximiliano Falcón

Finalmente, le envió un consejo al zaguero de 26 años para que pueda recuperarse de este complejo momento.

“Ahora corresponde exclusivamente a él dar vuelta esta situación que no es aconsejable, que no es beneficiosa y ya la gente se le está tirando encima. Usted ve las redes y están dándole como caja”, finalizó.