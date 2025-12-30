Unión Española ya planifica lo que será su temporada en el 2026, en la que aún no sabe si jugará la Liga de Ascenso o se mantendrá en la primera división, todo esto tras el tremendo lío que hay por su caso y el de Deportes Iquique en la ANFP.

A pesar de esto, en el conjunto ‘Hispano’ no pierden el tiempo y buscan reforzar su plantilla para lo que es el próximo año, en la que esperan poder tener una mejor actuación a la que mostraron en este 2025, el que le significó el descenso.

Por esto el elenco de Gonzalo Villagra se mueve en este mercado de pases y en las últimas horas una importante noticia es la que reciben sus hinchas, en la que tendrían acordado a un nuevo refuerzo.

Se trata del lateral que pertenece a Colo Colo, Felipe Yáñez, quien tendría todo listo para ser nuevo refuerzo de Unión Española para la temporada 2026, según informó en las últimas horas el medio ‘PrimeraBChile’,

Yáñez sería nuevo refuerzo de la Unión Española | Foto: Photosport

“Agregar además el arribo de un lateral izquierdo que llegaría cedido por Colo Colo: Felipe Yáñez. El zurdo jugó este año en Unión La Calera, en Primera División y ahora emigraría a los hispanos”, informaron.

De esta forma, Unión Española sumaría un nuevo fichaje para lo que será la temporada 2026, en la que espera poder saber prontamente cuál será la categoría que deberá disputar en el fútbol chileno.

