Colo Colo está concentrado en lo que pueda ocurrir hoy en la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores de América, donde tendrá que enfrentar al poderoso River Plate de Marcelo Gallardo por un lugar en las semifinales del máximo torneo continental.

Uno que sabe vestir tanto la camiseta de River Plate como la de Colo Colo es Iván Rossi, recordado mediocampista albo quien tuvo un fugaz paso por el Cacique el 2019 pero que dejó buenas sensaciones.

Rossi con la camiseta de Colo Colo el 2019. | Foto: Photosport

En conversación con el portal de noticias AS, Rossi aseguró que se muere por volver al país: “Quiero volver a jugar allá, porque nos gustó mucho la estadía. Siempre hablamos con mi mujer de que queremos volver a Chile en algún momento. Hemos estado en otros lados en Europa o Colombia, pero la verdad es que como en Santiago no la hemos pasado en otro lado”, dijo.

Consultado por su paso por el Estadio Monumental, Rossi lo evalúa como positivo y explica que “No fue mucho tiempo, pero hicimos un buen semestre. Clasificamos a Libertadores, ya que estábamos segundos antes de que se suspendiera el campeonato. Siempre que subo una foto o algo relacionado al club, los hinchas me recuerdan con mucho cariño”, sumó.

En el cierre, el jugador quien hoy por hoy se encuentra sin club, pero entrenando a full, asegura que corta las huinchas para tener un segundo paso por los albos: “Me encantaría volver, es el club más grande de Chile. La gente me tiene aprecio yeso es bueno. Uno siempre quiere volver donde la pasó bien”, cerró.

Colo Colo vs. River Plate, día y hora

Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Monumental este martes 17 de septiembre a las 9:30 de la noche para recibir a River Plate por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.