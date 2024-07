Arturo Vidal encendió las alarmas en Colo Colo, luego de salir reemplazado por Lucas Soto al minuto 68. El “King” confesó tras el encuentro ante Unión Española que sintió un “piedrazo”, algo que Jorge Valdivia tiene claro de qué se trataría.

Luego del sufrido triunfo ante los hispanos, el volante albo confesó: “Sentí algo que nunca había sentido, como un piedrazo. Ojalá no sea nada, este martes me haré los exámenes. Lo importante es que me recupero rápido”.

Durante la emisión del programa Los Tenores de ADN, el “Mago” informó de un no muy buen panorama para el “King”, asegurando que podría tratarse de un diagnóstico, en la mayoría de los casos, desalentador.

“Para que el hincha sepa, porque había muchos que no sabían que era el piedrazo, pero es un desgarro”, dijo de entrada el exvolante de Colo Colo.

El duro panorama que se avecina para Arturo Vidal

Luego, el “Mago” reveló que la edad de Arturo Vidal (37) puede jugar en contra en cuanto a la velocidad de recuperación.

Arturo Vidal debió ser reemplazado al minuto 68 ante los hispanos

Sobre aquel supuesto desgarro, agregó: “El sonido realmente es como un piedrazo. Es verdad que suena así. Es una zona jodida. Después de los 33 años se hacen complicados”.

¿Cuándo juega nuevamente Colo Colo?

Colo Colo volverá a jugar este sábado 27 de julio ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental. Los albos vienen de vencer con lo justo a los hispanos, mientras que los rancagüinos vencieron en esta fecha a Deportes Copiapó.