Este miércoles Colo Colo enfrentó a Peñarol en el último de los tres compromisos que tenía agendado por la Serie Río de La Plata, torneo de verano que se lleva a cabo en Uruguay.

El Cacique venía de vencer en penales a Olimpia y de perder por 3-2 contra Alianza Lima, por lo que el equipo dirigido por Fernando Ortiz buscaba dejar una mejor impresión en su último partido de pretemporada.

En el primer tiempo, el cuadro popular fue superior al Manya en el Estadio Centenario de Montevideo, lo que coronó con un golazo de Víctor Felipe Méndez a los 42 minutos, quien aprovechó una gran jugada colectiva.

Todo comenzó con un pase profundo del lateral derecho Matías Fernández, aprovechando la diagonal que le marcó el delantero Maximiliano Romero.

El último refuerzo de los albos recibió el balón en el área, aguantó, se dio una media vuelta y asistió hacia atrás al volante, quien venía entrando al área y sacó un potente remate de zurda para vencer con un tiro cruzado al portero Washington Aguerre.

