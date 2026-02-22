Colo Colo vive de un gran momento dentro de lo que ha sido este inicio de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ llegaron a la cima del torneo tras sumar su tercer triunfo al hilo, al imponerse por 1-0 ante O’Higgins de Rancagua gracias al solitario tanto de Claudio Aquino.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Danilo Díaz desmenuzó en Radio ADN lo que fue el triunfo de Colo Colo ante O’Higgins de Rancagua, en la que comenzó destacando la tremenda actuación del volante, Víctor Felipe Méndez, a quien ya lo ubica como un consolidado en el equipo de Ortiz.

“Yo destacaría el muy buen trabajo de Víctor Felipe Méndez, en la regularidad del partido, Méndez creo que reitera que está entre los seis-siete puntos en este Colo Colo de Fernando Ortiz”, parte señalando Díaz.

Por otro de los jugadores que el ‘Tenor del Pueblo tuvo buenas palabras fue por el portero, Fernando de Paul, quien se encargó de mantener su portería en cero, en una intensa recta final, cuando O’Higgins fue con todo por el empate, pero el golero con dos soberbias atajadas, mantuvo la ventaja para el ‘Cacique’.

Díaz aplaude a Méndez | Foto: Photosport

“Muy buen partido de Fernando de Paul en el final, porque sostiene este partido cuando se enredaba con las llegadas del conjunto de O’Higgins, cuando mete esos manotazos sobre el final”, remarcó.

Finalizando, Díaz no duda en que dentro de este triunfo de Colo Colo, se vio la mejor actuación del equipo de Fernando Ortiz en este 2026, en la que mostró una mayor consistencia futbolística, la que sin duda le permite ir agarrando confianza en este desarrollo del torneo.

“Colo Colo gana bien, ha sido su mejor partido en esta temporada, fue un equipo que le costó en el inicio, donde O’Higgins mantuvo su ritmo frente a Bahía, pero después decayó. Colo Colo después tomó el mandato del partido. En el segundo tiempo Colo Colo entró rápido con el gol de Aquino, tras la patriada de Sosa, quien tiene una buena técnica”, cerró.

En Síntesis