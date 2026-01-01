Este jueves 1 de enero el segundo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026 dio sus primeras palabras a los hinchas del Cacique. Se trata del defensa uruguayo Joaquín Sosa, quien está en Chile, listo para comenzar la pretemporada.

Su fichaje fue oficializado ayer (miércoles), luego de pasar los exámenes médicos. Esta jornada se realizó la sesión fotográfica y envió un mensaje a través de un video en las redes sociales del club.

“Hola colocolinos, ya llegamos, soy Joaquín Sosa. Estoy muy contento de estar acá en Santiago, en Colo Colo. Nos vemos mañana, abrazo grande”, expresó el zaguero de 23 años.

Cabe recordar que Sosa llega a préstamo desde el Bologna de Italia, aunque en el último semestre del 2025 estuvo cedido en Independiente Santa Fe de Colombia.

El charrúa es el segundo refuerzo de los albos, detrás del lateral derecho Matías Fernández Cordero.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis