Vladimiro Mimica es una voz histórica de Colo Colo y el fútbol chileno. Su relato en la victoria de la Copa Libertadores en 1991 está inmortalizado y el narrador está consciente de lo que vive el Cacique en la actualidad con un nivel que está por los suelos.

Mimica es directo a la hora de dialogar con Bolavip Chile y sabe que mañana ante el Monagas en Venezuela no es raro que el equipo de Gustavo Quinteros no logre una victoria, ya que siente que el nivel se ha equiparado con los años en el fútbol sudamericano.

“El hincha colocolino quiere ver a su equipo ganar, triunfar y ha hecho una pobre competencia, pero hoy las distancias se han acortado y de la manera que ha jugado Colo Colo no debería ser una gran sorpresa que no rescate los tres puntos que imperiosamente necesita“, sentenció.

Colo Colo tiene un duro desafío en Maturín ante el Monagas por la Libertadores en Venezuela (Photosport)

El comunicador es tajante en su discurso sobre los albos y dijo que “para mí, no sería una gran decepción y no se me vendría el mundo abajo por este Colo Colo que hemos visto en la última etapa“.

Otro tema importante que abordó el narrador es la situación de los jóvenes, quienes han tenido que venir a salvar a Colo Colo como en el caso de Daniel Gutiérrez, Alexander Oroz, Vicente Pizarro, Bruno Gutiérrez y Damián Pizarro.

“Pienso que ellos no tienen por qué colocarle la mochila de la responsabilidad a los juveniles si es el equipo que no ha caminado. Los refuerzos no dieron resultados y además son jugadores que han sido mandados al sacrificio”, sentenció.

Mimica sabe que darle tanta responsabilidad a canteranos que hacen sus primeras armas es complicado. “No haría una crítica a ellos, sí a los más adultos, que podrían haber acompañado a los jóvenes a madurar. Ahora, si creemos que los jóvenes van a ser los salvadores estamos todos locos“, remató.