Nadie esperaba lo ocurrido en el estadio Monumental la noche de este jueves, y no por el nivel del cuadro local, si no por la mala campaña que venía arrastrando Curicó Unido.

Pero el fútbol tiene estas cosas que lo hacen único y por eso el cuadro tortero se llevó los tres puntos de Macul gracias al gol de Jason Flores que convirtió cuando el reloj marcaba 38 minutos.

Un desilusionado Vladimiro Mimica conversa con Bolavip y analiza el encuentro dando cuenta que fue “un primer tiempo de Colo Colo paupérrimo de lo peor que le hemos visto en el torneo, en la segunda parte mejoró fundamentalmente del Vicho Pizarro, pero es un equipo mediocre, paliducho”.

El histórico relator agrega que “el técnico Quinteros dijo alguna vez que había que esperar la fecha 15, estamos en la fecha décimoquinta y si había que esperar este partido, es un pobre Colo Colo”.

Para Vladimiro Mimica, Maxi Falcón pegó una patada despiadada (Photosport)

Mimica también se refirió a la expulsión del uruguayo Maximiliano Falcón y declara estar en desacuerdo con la versión dada en la transmisión televisiva donde afirmaron que el charrúa había llegado primero al balón.

“Falcón es su segunda expulsión en esta primera rueda, un foul absolutamente descalificador, era roja sin ir al VAR, una jugada despiadada del defensor de Colo Colo, pero no es un tema sólo de él, porque no hay laterales, no tiene laterales con llegada, hoy fracasaron los Gutiérrez, fracasaron en todas sus líneas”, cerró.