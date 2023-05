¿Volverá a Chile?: ex Colo Colo sería desechado por su club y le buscarían una salida urgente

El delantero nacional, Iván Morales no pudo consolidarse en el fútbol mexicano al defender la camiseta del Cruz Azul, club que perdió toda la paciencia ya con el jugador y que, a pesar de tener contrato vigente con el club, buscarían tomar una dura medida con él.

Según informó el periodista del medio mexicano TUDN, Adrián Esparza desde la Maquina Cementera decidieron que no contarán con el ‘Tanque’ para lo que será esta nueva temporada, al igual que sus compañeros Ramiro Carrera y Rafael Baca.

El estratega Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no desea contar con ninguno de estos tres jugadores, en la que no los tiene ni contemplados para lo que será la pretemporada que realizará el equipo mexicano en los próximos días.

Este panorama no es para nada de fácil para el ex Colo Colo, quien, tras no ser considerado por su club, deberá esperar que se le busque un club para poder ir a préstamo o buscar alguna venta definitiva, la opción que más desean en el Cruz Azul.

Morales dejaría el Cruz Azul debido a su bajo rendimiento | Foto: Photosport

El bajo rendimiento y los conflictos que ha tenido dentro de la cancha, son razones suficientes para que desde el club mexicano quieran desistir de contar con los servicios del atacante nacional, quien buscará su revancha en un nuevo club.

Para los próximos días deberían existir novedades claras para saber que le deparará el destino a Iván Morales, en donde no se sabrá si seguirá precisamente en el fútbol mexicano o emprenderá rumbo a un nuevo destino alrededor del mundo.