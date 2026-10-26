Votación final del Balón de Oro al mejor arquero del año: así le fue a Vozinha

El guardameta de Colo Colo no obtuvo el Trofeo Yashin al mejor arquero del año. Así le fue al caboverdiano en Londres.

Vozinha no pudo quedarse con el Trofeo Yashin al mejor arquero del año en la gala del Balón de Oro 2026. El guardameta de Colo Colo fue uno de los diez nominados al prestigioso reconocimiento tras su destacada actuación en el Mundial 2026, donde defendió la camiseta de Cabo Verde.

La ceremonia se llevó a cabo este lunes en el London Palladium de Londres, Inglaterra, y contó con la presencia del portero caboverdiano, quien estuvo acompañado por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Pese a compartir con algunas de las principales figuras del fútbol mundial, Vozinha finalmente no pudo celebrar la obtención del galardón. El arquero albo formó parte de una lista que reunió a destacados guardametas de distintas selecciones, en una votación donde terminó en el sexto lugar.

Vozinha y Aníbal Mosa junto a Lamine Yamal en el Balón de Oro. (Foto: @colocolooficial)

¿Quién ganó el Trofeo Yashin a mejor arquero del año?

El ganador del Trofeo Yashin 2026 fue el español Unai Simón, campeón del mundo con España, quien se quedó con la distinción al mejor arquero del año y dejó al representante de Colo Colo sin el premio.

🏆✨ OFFICIAL: Unai Simón wins Best Goalkeeper Award at 2026 Ballon d’Or. pic.twitter.com/eioWiXE295 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2026

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