El futuro de Damián Pizarro está cada vez más cerca de conocerse. ¿La razón? El club dueño de su pase tomó una importante decisión en el mercado de fichajes: la promesa chilena cambiará de rumbo.

Es que según trascendió desde Europa, el delantero nacional saldrá anticipadamente de Le Havre de Francia. Su estadía en el cuadro galo tiene una nueva fecha de expiración.

Ante tal panorama, Udinese pretende encontrarle un nuevo equipo en el Viejo Continente. Sin embargo, se advirtió que el más fuerte interesado está en Sudamérica, específicamente en su tierra de origen.

“Todo apunta a que ahora en enero se romperá la cesión de Pizarro en el Le Havre, con el ariete regresando al Udinese, aunque no para quedarse”, señaló Tutto Udinese en primera instancia.

En dicha línea sobre el atacante de 20 años, el medio citado concluyó asegurando: “La idea del club es volver a cederlo a otro equipo europeo, aunque el interés más firme llega desde Chile“.

Damián Pizarro no tiene espacio en Le Havre ni Udinese: ¿Jugará en Colo Colo? (Foto: Getty Images)

¿Vuelve a Colo Colo? La temporada de Damián Pizarro

Durante la presente campaña, el seleccionado chileno ha disputado una totalidad de dos encuentros en el fútbol francés. En dichos compromisos, suma 26 minutos: no registra goles ni asistencias.

Cabe consignar que su préstamo tiene vigencia hasta mediados de 2026 y su contrato con Udinese rige hasta mediados de 2029. Por el momento, su próximo paso se mantiene en incertidumbre.

En resumen:

Según ha reportado la prensa italiana especializada, específicamente el portal Tutto Udinese, el plan original de fogueo en el fútbol galo ha fracasado debido a la nula continuidad del jugador.