Un ex compañero de Gary Medel en La Roja se refirió a las llamativas palabras del Pitbull sobre la chance de llegar a Colo Colo en un futuro cercano.

Este martes 9 de abril, Colo Colo deberá visitar a Fluminense en el Estadio Maracaná, encuentro válido por la segunda fecha del fase de grupos por la Copa Libertadores

Sin embargo, repercusión trajo la visita de Gary Medel al hotel de concentración del cuadro que dirige Jorge Almirón, por lo que los medios nacionales presentes en Brasil no dudaron en consultarle al Bicampeón de América con la Roja la posibilidad de vestir la camiseta alba.

“Soy hincha de Católica, pero como te digo, somos profesionales, no sabemos lo que pase al futuro, así que nada. Ahora mi presente es aquí en Vasco, pienso solamente en eso”, manifestó el Pitbull.

WALDO PONCE SE REFIERE A LA OPCIÓN DE VER A GARY MEDEL EN COLO COLO

Waldo Ponce, ex jugador de La Roja y panelista del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, entregó su opinión sobre este controversial tema que se ha tomado las redes sociales.

“La dejó boteando…Yo siento que Gary Medel es muy difícil que tome otra opción por su identificación con Católica, pero se puede entrampar en la competencia que el equipo va a estar porque estos siempre han sido competitivos, no van a querer a Chile para jugar no más como le que pasó a Arturo Vidal”, declaró el ex zaguero de la U y la UC.

Gary Medel posando con la camiseta de Universidad Católica | FOTO: Instagram

“Yo creo que se podría entrampar con las negociaciones entre dirigente y jugador o el representante”, remató.

¿Cuándo y a qué hora juegan Fluminense y Colo Colo?

El Cacique visita al Flu este martes 8 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Maracaná, por la segunda fecha del Grupo A en Copa Libertadores.