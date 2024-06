La Selección Chilena debutó con un empate sin goles ante Perú en la Copa América 2024. Coke Hevia asegura que la Selección Peruana leyó el modelo de juego que maneja Chile y remarcó que hubo imprecisiones.

“Chile tiene una sola forma y Perú le leyó la forma. Le faltaron variantes, ahora hay que entender que este equipo tiene varios jugadores nuevos que se les notó hoy porque anduvieron muy imprecisos. Así y todo, te perdiste un gol cantado debajo del arco y eso te podría haber cambiado el partido”, expresó el periodista en conversación con BOLAVIP.

Hevia considera que se van a venir modificaciones por molestias físicas: “Equipo en construcción, no hay que darle mucha más vuelta me parece a mí. Ahora se van a venir cambios, porque me parece que Valdés está fuera, hay que ver como termina Lichnovsky”.

El profesional de las comunicaciones señala que la Roja tiene dificultades cuando debe asumir el protagonismo del partido. “Cuando a Chile tiene que ser protagonista, se le complica”.

En ese sentido, asegura que la Selección Chilena no venía siendo protagonista en sus partidos y que en los encuentros oficiales la situación cambia: “En los últimos amistosos no fuimos protagonistas, aunque con Paraguay lo hicimos bien, pero por los puntos es otra cosa”.

Chile debutó en la Copa América 2024 con un empate sin goles ante Perú. (Foto: Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por la Copa América 2024?

La Roja ahora jugará ante Argentina el martes 25 de junio a las 21:00 en el Metlife Stadium en Nueva Jersey.