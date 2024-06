El zurdo no tuvo un debut como el que se esperaba y que de seguro, gatilló en la medida que determinó.

Tras la lesión sufrida por Diego Valdés en el duelo de la selección chilena ante Perú por Copa América, las miradas apuntaron hacia Darío Osorio, ya que era el reemplazante lógico del hombre que juega en México.

Y desde el arranque de la etapa complementaria en Arlington, La Joya de Hijuelas estuvo en el campo de juego. Lamentablemente para sus pretensiones de toda la afición, su cometido no fue el esperado.

Tanto en redes sociales como algunos expertos, tuvieron una crítica despiadada hacia el ex Universidad de Chile, desde que no es un buen jugador, hasta que su pasividad no le hizo bien a los nacionales.

La dura determinación de Osorio

De manera drástica, el jugador del Midtjylland tomó una muy dura decisión. Se trata que resolvió cerrar su cuenta en Instagram tras el partido, donde seguramente, recibió un bombardeo de mensajes negativos que lo hicieron tomar la medida.

Un hecho triste que altera un poco el ánimo del zurdo justo en la antesala de un partido tan determinante como es el duelo ante Argentina, donde La Roja se juega gran parte de la clasificación.

Osorio jugó 45′ minutos ante Perú (Photosport)

¿Cuándo y dónde es el próximo partido de Chile en la Copa América 2024?

El próximo compromiso de la selección chilena será ante Argentina por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. El duelo se llevará a cabo este martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey a las 21 horas de nuestro país.