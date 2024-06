Marcelo Bielsa vuelve a hacer noticia por un noble gesto con un hincha. Y es que el "Loco", generalmente, realiza buenas acciones con "desconocidos", y esta vez, como DT de Uruguay en la Copa América 2024, no fue la excepción. El exseleccionador de La Roja tuvo esta vez un noble gesto con un hincha de […]

El exseleccionador de La Roja tuvo esta vez un noble gesto con un hincha de la celeste. Su nombre es Federico Vera, tiene 36 años y radica en Estados Unidos desde que tiene 15.

Según confesó a Ovación, reconoció que haría todo lo posible por toparse con los jugadores “Charrúas” en el hotel de concentración: “El 7 de junio salí del trabajo, llovía a cántaros y me fui directo para el hotel porque el primo de mi esposa es Policía en esa zona y él tenía el lugar de estadía de la selección uruguaya, donde iban a practicar y todo”.

Pese a la lluvia, se dirigió al recinto donde concentraba Uruguay. Pero lamentablemente, el entrenamiento debió suspenderse por una fuerte tormenta eléctrica.

Tras fracasar en el entreno, tomó rumbo al hotel PGA National Resort donde se encontró con un amigo e ingresaron a tomarse una cerveza. Eso como excusa, ya que su intención era, claramente, ver a sus ídolos de la celeste. Y lo logró, ya que pudo fotografiarse con Sergio Rochet, José María Giménez, Rodrigo Bentancurt y Mathía Olivera.

Marcelo Bielsa debuta este domingo con Uruguay ante Panamá en la Copa América 2024

La gran sorpresa de Marcelo Bielsa a un hincha uruguayo

La hazaña de haber visto a varios de sus ídolos ya se había logrado, pero aún faltaba algo más, ya que también lograron fotografiarse con Marcelo Bielsa.

Federico contó que tuvo una breve charla con el “Loco”, donde le dijo: “Le digo a Marcelo: ‘¿Las prácticas van a ser a puertas abiertas? Porque nos gustaría ir a ver'”.

Ante ello, Bielsa le respondió: : “‘Por un tema de seguridad creo que van a ser cerradas, de eso se encarga la Policía’, y me pidió que le anotara mi número en un papel”.

Tras un tiempo, y en pleno horario de trabajo, Vera recibió un llamado sorpresivo: se trataba de Marcelo Bielsa. Lamentablemente, las noticias no fueron muy buenas de parte del “Loco”, pero el hincha charrúa agradeció el gesto de igual forma.

“Me quiso explicar y dar los detalles por un tema de educación. Dice que no se pudo hacer nada con el tema de la práctica, que era a puertas cerradas, que no podía estar la gente muy cerca. Y yo le dije que lo entendía”, relató.

“Hasta ahora me sigo preguntando: ‘¿Quién se toma un tiempito para hacer lo que él hizo? Una persona famosa, una persona de esa magnitud, que se toma un tiempito para llamarme a mí que soy tan solo un… ¿Me entiendes? No soy nadie, soy solo un uruguayo que está lejos de su país“, añadió con notoria emoción.

Finalmente, cerró diciendo: “Cuando lo tienes cara a cara te da mucha vergüenza, te impresiona y no le dije nada. Es más, casi lo mismo que le dije por teléfono. Pero la verdad es que me gustaría decirle que realmente lo admiro, que le agradezco por esa humildad y ese gesto que tuvo de por lo menos devolverme la llamada a una persona que ni siquiera conoce y que no es nadie”.

¿Cuándo debuta Uruguay en la Copa América 2024?

La Selección Uruguaya bajo el mando de Marcelo Bielsa, debutará este domingo 23 de junio frente a la Selección Panameña en la Copa América 2024.

El compromiso entre sudamericanos y centroamericanos se disputará a contar de las 21:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida.