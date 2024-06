Chile y Argentina se enfrentan en una nueva edición de la Copa América en el histórico MetLife Stadium, donde la Roja le gritó campeón en la cara en la edición del 2016. Un encuentro en el cual, durante los últimos años, ha existido un pique entre ambas naciones y que en las gradas se comenzó a vivir.

Ya desde la previa, los hinchas chilenos comenzaban a calentar el ambiente en los alrededores del MetLife Stadium en Nueva Jersey. De hecho, durante el banderazo de la noche anterior, los fanáticos nacionales que acompañan a la Roja en Estados Unidos le dedicaban un especial cántico a Lionel Messi.

“Messi, conchetumadre, los chileno, te hicimos renunciar”, fue el tema que le dedicaron los forofos de Chile al astro argentino en esta Copa América. Pero no se escuchó sólo en la previa del compromiso, también al inicio del partido cuando ambas selecciones se enfrentaban.

¿Por qué los hinchas de Chile le cantan a Lionel Messi?

Es recordado que, en aquella final obtenida por la Selección Chilena en la Copa América Centenario, una vez se sentenció la derrota de la albiceleste, el capitán Lionel Messi presentaba su renuncia a la selección.

“Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”, fueron las palabras que emitió en ese entonces el futbolista argentino a los medios de comunicación.

Pero no quedó todo ahí, ya que, en esa misma línea, profundizó con que “creo que es por el bien de todos. Por mí y después por todos. Hay mucha gente que desea eso. No se conforman, igual que nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. La decisión está tomada. Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo”, expresó Messi luego de perder la Copa América Centenario.