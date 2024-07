Uruguay cayó por 1-0 ante Colombia y no podrá ir por el título en la Copa América 2024. Roberto “Cóndor” Rojas considera que es un fracaso de la Celeste por la expectativa que había en los dirigidos por Marcelo Bielsa.

“Creo que sí (es un fracaso) por la expectativa que Uruguay se había hecho, por la campaña, Uruguay pasó por los penales contra Brasil, no jugó muy bien, ayer jugó mejor”, expresó el exgolero en conversación con BOLAVIP.

El exfutbolista también destacó lo realizado por la Selección Colombiana: “Colombia no es una sorpresa, porque siempre fue bueno en la parte técnica y un hambre de hacer bien las cosas, de un esfuerzo extra físico que lo llamo yo, una fuerza mental que tuvieron durante los 90 minutos”.

En ese aspecto comparó el fracaso de Uruguay con el chileno. “Chile no mostró fútbol, Chile mostró pichanga de 90 minutos, Uruguay mostró fútbol, mostró fuerza, ganas de poder cambiar en el marcador”.

“Al contrario de Chile no tuvo esa posibilidad ni tácticamente, ni en la parte física, ni en la parte técnica, fue desastroso lo que Chile hizo con la expectativa que la gente chilena tenía en esta selección”, agregó el Cóndor.

Roberto Rojas analizó el triunfo de Colombia ante Uruguay

El Cóndor entregó un análisis de lo que fue el triunfo de Colombia ante la Celeste: “Uruguay con la campaña que hizo mereció llegar a las semifinales, Colombia también por el fútbol que ha mostrado, por la fuerza física que ellos tienen, porque técnicamente tienen jugadores que desequilibran en cualquier momento. Fueron dos fuerzas muy parejas, ganó el que tuvo más ganas, el que aprovechó la oportunidad para meterla dentro”.

Colombia venció a Uruguay por la Copa América 2024. (Foto de Grant Halverson/Getty Images)

“Uruguay y Colombia tuvieron las mismas posibilidades de ampliar el marcador, pero no lo hicieron. Después Colombia se metió atrás, jugando al contragolpe, porque tiene jugadores rápidos arriba y creó dos oportunidades que pudieron haber cerrado durante los 90 minutos, pero es difícil jugar con 10 jugadores. Me gusta Colombia porque tienen ganas, fútbol, técnicamente son buenos, me gusta para la final”, agregó.