Víctor Dávila se refiere al partido que tendrá la Selección Chilena ante Perú este viernes a las 20:00 en el AT&T Stadium por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024. El jugador del CSKA destaca la importancia que tendrá el primer compromiso por el certamen de selecciones que se juega en Estados Unidos.

“Creo que todos sabemos lo que significa jugar un partido con Perú, lo que significa jugar un clásico, abrimos la Copa América con un partido muy importante. Sabemos la responsabilidad y también lo que puede ser el primer partido para nosotros. Estamos muy contentos de la forma en que venimos trabajando, de la forma en qué se han estado dando las cosas”, comentó el formado en Huachipato.

El futbolista resaltó que se siente en buena forma y que puede jugar por cualquiera de los dos perfiles: “En lo personal me he sentido muy bien, la verdad es que siempre se lo he dicho y se lo he hecho saber al profe, que tanto por derecha que por izquierda no tengo problemas”.

También se refirió al sueño de estar en la Roja, aquello tras ser sparring en el 2015: “Cuando entra ya a la selección de sparring o a las inferiores, el sueño es llegar a la adulta, poder ser un jugador importante dentro del plantel, sobre todo aportando y estando en cada nómina. Es un sueño jugar una Copa América. Me siento muy tranquilo y muy contento de poder estar acá”.

Víctor Dávila no tiene inconveniente en jugar tanto por derecha como por izquierda. (Foto: Photosport)

Víctor Dávila asegura que un clásico se vive al 1000

Además, no siente que el ambiente en el compromiso afecte: “En lo personal como jugador estamos acostumbrados a jugar tanto de local como de visita. Si bien debe haber muchos peruanos en esta ciudad, sé que también va a llegar gente del pueblo chileno a acompañarnos, a aportarnos con su cariño. No va a ser un factor, para nosotros al entrar a la cancha cambian las cosas y puede pasar de todo”.

Dávila señaló que el compromiso se vivirá al máximo para ambas selecciones: “Va a ser un importante muy importante, muy difícil, un partido trabado. Un clásico siempre se vive al 1000 tanto de la parte de ello como de nosotros”.