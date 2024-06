El director técnico del cuadro campeón del mundo asegura que es un alivio no enfrentar a Vidal y a Medel.

"Yo me sentía muy identificado con la manera de jugar de Arturo Vidal": Lionel Scaloni alaba al volante chileno

Este martes se enfrentan en el Metlife Stadium de New Yersey, las selecciones de Chile y Argentina en el segundo partido de ambas escuadras en esta Copa América 2024.

Tal como lo hizo en el primer turno Ricardo Gareca, el adiestrador albiceleste Lionel Scaolini fue sorprendido por la pregunta de un periodista chileno respecto a dos grandes ausentes que tiene la selección chilena.

“No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio, por qué no, porque son jugadores de máximo nivel”, reconoció el campeón del mundo.

Agregando que “son dos excelentes jugadores que le han dado muchísimo al país, yo me sentía muy identificado con la manera de jugar de Vidal. Un jugador que, además de jugar bien no da una pelota por perdida y Medel todos saben lo que es defensivamente.

Scaloni también se puso en los zapatos de los hinchas nacionales. “Imagino que para todo el pueblo chileno no tenerlos adentro de una cancha costará. Pero son procesos, los chicos van cumpliendo años, yo no sé por qué no están, pero sí que es evidente que Ricardo lo está haciendo bien y ha apostado por otras cosas”, indicó.

Lionel Scaloni llena de flores a Vidal

Para terminar, el DT de Argentina siguió alabando a Vidal y Medel. “Imagino que la gente de Chile el día de mañana pueda hacerle un homenaje, porque le han dado un montón al país de ustedes”, cerró.