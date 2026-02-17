Este martes 17 de febrero, en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, comenzó la participación de Huachipato en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 frente a Carabobo FC, club venezolano al que enfrentó como visitante en el duelo de ida.

El conjunto acerero debió realizar una verdadera travesía aérea para llegar hasta Venezuela y terminó cayendo por 1 a 0, con gol de Edson Tortolero a los 35 minutos.

Con la serie en contra y el duelo de vuelta programado para el martes 24 de febrero en el Estadio CAP‑Acero de Talcahuano, cada resultado cuenta para el equipo dirigido por Jaime García en su intento por seguir avanzando en el certamen continental y acercarse a la fase de grupos.

Huachipato obligado a ganar en Talcahuano | FOTO: Huachipato

Qué necesita Huachipato para clasificar a la fase 3

Tras la caída por la cuenta mínima, los siderúrgicos enfrentan un escenario claro pero exigente: deben ganar el partido de vuelta sí o sí a Los Granates para acceder a la siguiente fase.

Ganar por 2 o más goles de diferencia: Con un marcador como 2-0, 3-1 o 4-2, Huachipato superaría a Carabobo en el global y avanzaría directamente a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Con un marcador como 2-0, 3-1 o 4-2, Huachipato superaría a Carabobo en el global y avanzaría directamente a la Fase 3 de la Copa Libertadores. Ganar 1-0: La serie quedaría igualada 1-1 en el global, por lo que el clasificado se definiría en penales , según el reglamento de CONMEBOL.

La serie quedaría igualada 1-1 en el global, por lo que el clasificado se definiría en , según el reglamento de CONMEBOL. Empatar o perder: Cualquier empate o derrota eliminaría al club acerero, ya que no podría superar a Carabobo en la diferencia de goles.

El partido de vuelta en Talcahuano se convierte así en un auténtico duelo de vida o eliminación, donde Huachipato tendrá que jugar con intensidad máxima para remontar y asegurar su lugar en la siguiente fase de la Copa Libertadores.

En síntesis…