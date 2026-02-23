Semana clave para Huachipato y O’Higgins en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Ambos clubes chilenos enfrentarán duros desafíos por la revancha en busca de la clasificación a la próxima ronda.

Tras derrotar a Palestino por la Liga de Primera, Huachipato será el primero en salir a la cancha este martes cuando a las 19:00 horas enfrente al Carabobo de Venezuela En la ida, los ‘Acereros’ cayeron por 1-0 en Valencia, y para el choque en el CAP de Talcahuano, los dirigidos por Jaime García no contarán con Maximiliano Gutiérrez luego de su venta a Independiente de Avellaneda.

Al día siguiente será el turno de O’Higgins, que tras perder frente a Colo Colo por el torneo local enfrentará uno de los partidos más importantes en los últimos años. Este miércoles, el elenco celeste visitará el Arena Fonte Nova de Salvador para chocar ante Bahía y defender el trabajado triunfo 1-0 de la ida.

O’Higgins irá por una histórica clasificación a la siguiente fase en Copa Libertadores (Photosoport).

¿Qué partido de Copa Libertadores irá por Chilevisión EN VIVO y GRATIS?

Chilevisión confirmó que esta semana transmitirá EN VIVO y totalmente gratis en todas sus señales y plataformas el atractivo choque entre Bahía y O’Higgins en Brasil, válido por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Dónde ver el partido por Chilevisión?

El encuentro será transmitido en TV por la señal abierta de Chilevisión, además de la señal EN VIVO de chilevision.cl, la App MiCHV y por PLUTO TV.

También, ambos partidos podrán sintonizarse EN VIVO a través de TV paga por las señales de ESPN en el plan premium de Disney+.