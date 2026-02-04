Esta semana arrancó con todo la fase 1 de la Copa Libertadores con tres atractivas llaves que definirán a los clasificados para la siguiente ronda donde Huachipato y O’Higgins esperan iniciar su aventura continental.

Más adelante, Coquimbo Unido y Universidad Católica arrancarán su participación en la fase de grupos, pero por ahora son seis los clubes del continente que arrancan la fase 1 en busca de tres boletos para la siguiente ronda.

Uno de los partidos más atractivos de la fase inicial será el que disputen Alianza Lima y 2 de Mayo de Paraguay. El elenco peruano, que recientemente fichó a Esteban Pavez, buscará repetir lo conseguido en 2025 donde desde la fase 1 llegó hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana en una campaña histórica.

El choque entre el conjunto ‘Íntimo’ y ‘El Gallo Norteño’ se disputará este miércoles y será transmitido EN VIVO y totalmente gratis por Chilevisión.

Esteban Pavez debutaría en Alianza Lima ante 2 de Mayo (Facebook).

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El duelo de ida de la Fase 1 de Copa Libertadores entre Alianza Lima y Club Sportivo 2 de Mayo se disputará este miércoles 4 de febrero desde las 21:30 horas.

¿Dónde ver EN VIVO y Gratis Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El choque entre Alianza Lima y Club Sportivo 2 de Mayo podrá verse EN VIVO y GRATIS a través del sitio chilevision.cl y a través de la APP MiCHV.